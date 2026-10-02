Deoria News: देसी शराब के साथ पुलिस ने दो को दबोचा

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महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर शराब की दुकानें बंद करने के निर्देश थे। शाम को बरांव स्थित बगीचे में शराब पीने वालों की भीड़ जुट गई थी। किसी ने इसकी सूचना मदनपुर पुलिस को दी थी। थानाध्यक्ष मदनपुर नंदा प्रसाद ने बताया कि 20 शीशी देसी शराब के साथ एक का चालान किया गया है। दूसरे से पूछताछ की जा रही है। संवाद

बरहज। बरांव गांव स्थित एक बगीचे में अवैध रूप से शराब बेचे जाने की सूचना पर मदनपुर पुलिस ने छापा मारकर 20 शीशी देसी शराब के साथ दो लोगों को दबोच लिया।