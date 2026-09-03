Deoria News: विदेश भागने की फिराक में पाॅक्सो एक्ट का आरोपी एयरपोर्ट से गिरफ्तार

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महुआडीह थाना क्षेत्र के एक गांव का युवक गांव की किशोरी को बहला-फुसलाकर कहीं लेकर चला गया था। उसका यौन शोषण करने का भी आरोप है। मामला सार्वजनिक होने के बाद किशोरी को छोड़ दिया। घर पहुंची पीड़िता ने परिजन से आपबीती बताई थी। पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पर पाॅक्सो एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर उसकी तलाश कर रही थी।पुलिस ने उसके विरुद्ध लुक आउट सर्कुलर जारी किया। इसी बीच आरोपी मस्कट भागने की फिराक में लगा रहा। बुधवार को वह लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचा। वहां इमिग्रेशन विभाग ने महुआडीह पुलिस को मामले की जानकारी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया।