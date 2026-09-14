Deoria News: आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसपी से गुहार
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Mon, 14 Sep 2026 11:42 PM IST
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देवरिया। कोतवाली क्षेत्र के परसिया भंडारी निवासी विजुला देवी ने एसपी को प्रार्थनापत्र देकर मारपीट के आरोपियों की गिरफ्तारी कराने की मांग की है।
आरोप है कि घटना में परिवार के छह लोग गघायल हुए थे और कई दिन मेडिकल कॉलेज देवरिया में भर्ती रहे। मामले में 23 अगस्त को कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। विजुला देवी ने आरोप लगाया कि पटीदारों ने उनके बेटों और नातियों की हत्या की नीयत से लाठी-डंडा और कुदाल से हमला किया था।
वह पति के साथ सात सितंबर और उससे पहले भी अधिकारियों से मिली थीं। कार्रवाई का आश्वासन मिला मगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। महिला का आरोप है कि आरोपी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने विवेचक पर सुलह करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। संवाद
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आरोप है कि घटना में परिवार के छह लोग गघायल हुए थे और कई दिन मेडिकल कॉलेज देवरिया में भर्ती रहे। मामले में 23 अगस्त को कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। विजुला देवी ने आरोप लगाया कि पटीदारों ने उनके बेटों और नातियों की हत्या की नीयत से लाठी-डंडा और कुदाल से हमला किया था।
वह पति के साथ सात सितंबर और उससे पहले भी अधिकारियों से मिली थीं। कार्रवाई का आश्वासन मिला मगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। महिला का आरोप है कि आरोपी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने विवेचक पर सुलह करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। संवाद
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