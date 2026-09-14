Deoria News: आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसपी से गुहार

आरोप है कि घटना में परिवार के छह लोग गघायल हुए थे और कई दिन मेडिकल कॉलेज देवरिया में भर्ती रहे। मामले में 23 अगस्त को कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। विजुला देवी ने आरोप लगाया कि पटीदारों ने उनके बेटों और नातियों की हत्या की नीयत से लाठी-डंडा और कुदाल से हमला किया था।वह पति के साथ सात सितंबर और उससे पहले भी अधिकारियों से मिली थीं। कार्रवाई का आश्वासन मिला मगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। महिला का आरोप है कि आरोपी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने विवेचक पर सुलह करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। संवाद