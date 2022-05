{"_id":"628f08a5a8a702091f1ed967","slug":"one-killed-in-road-accident-in-deoria","type":"story","status":"publish","title_hn":"Deoria News: ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार पुत्र की मौत, पिता घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया। Published by: vivek shukla Updated Thu, 26 May 2022 10:28 AM IST