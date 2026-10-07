Deoria News: दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा ओवरब्रिज, जाम से मिलेगी निजात

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निर्माण पूरा होने के बाद ट्रेनों के गुजरने के दौरान रेलवे फाटक बंद होने से लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिलेगी। क्रॉसिंग पर दिनभर ट्रेनों की आवाजाही के चलते फाटक बंद होता रहता है। इससे दोनों ओर वाहनों की कतार लग जाती है।व्यस्त समय में राहगीरों, स्कूली बच्चों, मरीजों और आसपास के गांवों से आने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है। ओवरब्रिज बनने के बाद वाहनों को फाटक खुलने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सेतु निगम और रेलवे अपने-अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। सेतु निगम सड़क वाले हिस्से में निर्माण करा रहा है, जबकि रेलवे ट्रैक के ऊपर का भाग तैयार कर रहा है। संवाद