Deoria News: 24 घंटे में गड्ढे नहीं भरे तो धरना देंगे सपाई

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सपा नेता विजय रावत के नेतृत्व में कार्यकर्ता बेलगाड़-कठिनईया मार्ग पर पहुंचे। जहां सभी ने प्रदर्शन किया। विजय रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी बेलडॉड़-कठिनईया मार्ग निर्माण के दो वर्ष भी पूरे नहीं कर सकी और जगह-जगह टूटकर गड्ढों में तब्दील हो गई है। गड्ढों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। संवाद

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बरहज। बेलडॉड़-कठिनईया मार्ग पर बने गड्ढों को लेकर शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सड़क के गड्ढों को पाटने की मांग की।