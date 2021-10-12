Deoria News: 24 घंटे में गड्ढे नहीं भरे तो धरना देंगे सपाई
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sat, 05 Sep 2026 12:37 AM IST
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बरहज। बेलडॉड़-कठिनईया मार्ग पर बने गड्ढों को लेकर शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सड़क के गड्ढों को पाटने की मांग की।
सपा नेता विजय रावत के नेतृत्व में कार्यकर्ता बेलगाड़-कठिनईया मार्ग पर पहुंचे। जहां सभी ने प्रदर्शन किया। विजय रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी बेलडॉड़-कठिनईया मार्ग निर्माण के दो वर्ष भी पूरे नहीं कर सकी और जगह-जगह टूटकर गड्ढों में तब्दील हो गई है। गड्ढों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। संवाद
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सपा नेता विजय रावत के नेतृत्व में कार्यकर्ता बेलगाड़-कठिनईया मार्ग पर पहुंचे। जहां सभी ने प्रदर्शन किया। विजय रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी बेलडॉड़-कठिनईया मार्ग निर्माण के दो वर्ष भी पूरे नहीं कर सकी और जगह-जगह टूटकर गड्ढों में तब्दील हो गई है। गड्ढों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। संवाद
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