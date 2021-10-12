Deoria News: पदयात्रा की सफलता के लिए कसी कमर
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Wed, 04 Nov 2026 12:48 AM IST
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देवरिया। गोरखपुर में चार नवंबर को आयोजित होने वाली लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा की सफलता के लिए सोमवार को जिला भाजपा कार्यालय औरा-चौरी में तैयारी बैठक हुई। इसमें पदयात्रा की रूपरेखा तैयार करने के साथ संगठनात्मक तैयारियों और कार्यकर्ताओं की सहभागिता पर चर्चा की गई।
मुख्य अतिथि जिला प्रभारी देवेंद्र यादव रहे, जबकि अध्यक्षता जिलाध्यक्ष काली प्रसाद ने की। जिला प्रभारी ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से निर्धारित जिम्मेदारियों का समय से निर्वहन करने को कहा। उन्होंने कार्यक्रम में अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इस दौरान पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई।
जिलाध्यक्ष काली प्रसाद ने कहा कि संगठन के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता आपसी समन्वय के साथ पदयात्रा की तैयारियों में जुटे हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी अपनी जिम्मेदारियों का निष्ठापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। बैठक में जिला महामंत्री कृष्णनाथ राय और जितेंद्र सिंह के अलावा अजीत सिंह, मार्कण्डेय गिरि आदि मौजूद रहे। संवाद
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मुख्य अतिथि जिला प्रभारी देवेंद्र यादव रहे, जबकि अध्यक्षता जिलाध्यक्ष काली प्रसाद ने की। जिला प्रभारी ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से निर्धारित जिम्मेदारियों का समय से निर्वहन करने को कहा। उन्होंने कार्यक्रम में अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इस दौरान पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई।
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जिलाध्यक्ष काली प्रसाद ने कहा कि संगठन के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता आपसी समन्वय के साथ पदयात्रा की तैयारियों में जुटे हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी अपनी जिम्मेदारियों का निष्ठापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। बैठक में जिला महामंत्री कृष्णनाथ राय और जितेंद्र सिंह के अलावा अजीत सिंह, मार्कण्डेय गिरि आदि मौजूद रहे। संवाद
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