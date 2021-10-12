Deoria News: पदयात्रा की सफलता के लिए कसी कमर

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मुख्य अतिथि जिला प्रभारी देवेंद्र यादव रहे, जबकि अध्यक्षता जिलाध्यक्ष काली प्रसाद ने की। जिला प्रभारी ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से निर्धारित जिम्मेदारियों का समय से निर्वहन करने को कहा। उन्होंने कार्यक्रम में अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इस दौरान पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई।जिलाध्यक्ष काली प्रसाद ने कहा कि संगठन के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता आपसी समन्वय के साथ पदयात्रा की तैयारियों में जुटे हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी अपनी जिम्मेदारियों का निष्ठापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। बैठक में जिला महामंत्री कृष्णनाथ राय और जितेंद्र सिंह के अलावा अजीत सिंह, मार्कण्डेय गिरि आदि मौजूद रहे। संवाद