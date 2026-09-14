फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   Fraudster tricks woman into getting on his bike, makes off with her jewelry.

Deoria News: झांसे में लेकर महिला को बाइक पर बैठाया, जेवरात ले उड़ा टप्पेबाज

Mon, 14 Sep 2026 11:52 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Mon, 14 Sep 2026 11:52 PM IST
विज्ञापन
Fraudster tricks woman into getting on his bike, makes off with her jewelry.
लार। महिला को झांसे में लेकर सोमवार को एक टप्पेबाज ने बाइक पर बैठा लिया। आरोप है कि शास्त्रीय नगर वार्ड में डरा धमका कर गहने ले लिए। महिला को वहीं उतार दिया। मंगल सूत्र देने से मना करने पर झपट्टा मारकर भाग गया।
विज्ञापन

महिला के शोर मचाने पर लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस आरोपी की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले में जुटी है। कोइरीटोला वार्ड निवासी मुन्ना गुप्ता ने पुलिस को तहरीर देकर बताया है कि पत्नी सावित्री देवी सुबह पिपरा चौराहे की तरफ गई थीं।
विज्ञापन

वहीं एक अज्ञात युवक झांसे में लेकर बाइक पर बैठा लिया। वहां से घर की ओर छोड़ने की बात कह रास्ते भर बातें करते हुए शास्त्रीय नगर वार्ड पहुंचा और बाइक रोक उतार दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसके बाद जेवरात निकालने के लिए कहा। पत्नी ने कान के टाप्स उतार कर दे दिए। मंगल सूत्र देने से मना किया तो झपट्टा मारकर भाग गया। पुलिस पीड़िता से पूछताछ कर आरोपी के हुलिया के बारे में जानकारी ली।

घरों और पिपरा चौराहे पर लगे दुकानों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल आरोपी की तलाश में जुट गई है। प्रभारी निरीक्षक राकेश सिंह ने बताया कि महिला को भ्रमित कर टप्पेबाजी की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed