Deoria News: झांसे में लेकर महिला को बाइक पर बैठाया, जेवरात ले उड़ा टप्पेबाज

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महिला के शोर मचाने पर लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस आरोपी की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले में जुटी है। कोइरीटोला वार्ड निवासी मुन्ना गुप्ता ने पुलिस को तहरीर देकर बताया है कि पत्नी सावित्री देवी सुबह पिपरा चौराहे की तरफ गई थीं।वहीं एक अज्ञात युवक झांसे में लेकर बाइक पर बैठा लिया। वहां से घर की ओर छोड़ने की बात कह रास्ते भर बातें करते हुए शास्त्रीय नगर वार्ड पहुंचा और बाइक रोक उतार दिया।इसके बाद जेवरात निकालने के लिए कहा। पत्नी ने कान के टाप्स उतार कर दे दिए। मंगल सूत्र देने से मना किया तो झपट्टा मारकर भाग गया। पुलिस पीड़िता से पूछताछ कर आरोपी के हुलिया के बारे में जानकारी ली।घरों और पिपरा चौराहे पर लगे दुकानों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल आरोपी की तलाश में जुट गई है। प्रभारी निरीक्षक राकेश सिंह ने बताया कि महिला को भ्रमित कर टप्पेबाजी की गई है।