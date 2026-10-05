एक साथ जलीं चार चिताएं: सड़क हादसे में सूबेदार, बेटे, भाई और सभासद ने गवाईं जान, बैकुंठ धाम पर उमड़ा जनसैलाब

1 of 7 मृतक सूबेदार संग अन्य तीनों की फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स







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पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में जान गंवाने वाले सूबेदार सत्यवान सिंह, उनके इकलौते बेटे गौरव, बड़े भाई रामसमुझ और रुद्रपुर नगर के सभासद राजन चौधरी का पार्थिव शरीर सोमवार सुबह घर पहुंचा तो चीख-पुकार मच गई। एक ही हादसे में परिवार के तीन सदस्यों और सभासद की मौत से क्षेत्र में मातम छा गया। अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े।

2 of 7 सूबेदार को अंतिम विदाई के लिए ले जाते लोग - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

सूबेदार सत्यवान सिंह, उनके इकलौते बेटे गौरव और बड़े भाई रामसमुझ के पार्थिव शरीर सेना की गाड़ी से गहिला दुधैला गांव लाए गए। तीनों पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटे थे। शव पहुंचते ही परिजन बदहवास हो गए। गांव का माहौल गमगीन हो गया। हर आंख नम थी और हर चेहरा अपनों को खोने के दर्द से उदास नजर आया।

3 of 7 मृतक सूबेदार के घर जुटे लोग - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

उधर, हादसे में जान गंवाने वाले सभासद राजन चौधरी का पार्थिव शरीर भी एंबुलेंस से रुद्रपुर के भरटोला स्थित घर पहुंचा। उनके अंतिम दर्शन के लिए नगर और आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। परिजनों के करुण क्रंदन से माहौल बेहद मार्मिक हो गया।

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4 of 7 सूबेदार के घर रोती बिलखती महिलाएं - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

तीन किलोमीटर लंबी शव यात्रा में उमड़ा हुजूम

गहिला दुधैला से सूबेदार सत्यवान सिंह, उनके बेटे गौरव और भाई रामसमुझ की शव यात्रा निकली तो रास्ते में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। करीब तीन किलोमीटर लंबी शव यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। तिरंगे में लिपटे फौजी के पार्थिव शरीर के साथ उनके इकलौते बेटे और भाई की अंतिम यात्रा देख लोगों की आंखें भर आईं। रुद्रपुर में सभासद राजन चौधरी की शव यात्रा में भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। लोगों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी।

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5 of 7 रोते बिलखते सूबेदार के पिता - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी