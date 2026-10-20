Deoria News: शॉर्ट सर्किट से मकान में लगी आग, दो युवक झुलसे

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भाटपाररानी। नगर के वार्ड नंबर एक डोमडीह में सोमवार की दोपहर स्टेट बैंक के सामने स्थित दो मंजिला मकान के भूतल में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग की चपेट में पेट्रोल भरी मोपेड आ गई और वह धू-धू कर जलने लगी।आसपास के लोगों ने तत्परता दिखाते हुए ऊपर फंसे दो लोगों को सीढ़ी लगाकर बाहर निकाला। इस दौरान दो युवक झुलस गए। सूचना पर पहुंची अग्निशमन टीम ने आग पर काबू पाया।जानकारी के अनुसार, ग्राम कुईचवर निवासी और दुर्गा मंदिर रोड स्थित नारायण सेल्स कॉरपोरेशन के प्रोपराइटर दिलीप सिंह के मकान के भूतल पर गोदाम है, जबकि ऊपरी मंजिल पर दो किरायेदार रहते हैं।सोमवार की दोपहर बिजली के बोर्ड में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। इसकी चिंगारी सीढ़ी के पास खड़ी मोपेड तक पहुंच गई।लोगों ने जलती मोपेड को बरामदे से बाहर निकाला, जिससे आग बगल के गोदाम तक नहीं पहुंच सकी और बड़ा हादसा टल गया। सीओ मनोज कुमार ने बताया कि पुलिस और अग्निशमन टीम मौके पर पहुंची और आग बुझा दी गई।