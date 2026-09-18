Deoria News: मारपीट के मामले में एक पर प्राथमिकी दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Fri, 18 Sep 2026 11:29 PM IST
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तरकुलवा। थाना क्षेत्र के कोन्हवलिया गांव में चार दिन पहले हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने एक आरोपी पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
कोन्हवलिया गांव के कुंदन विश्वकर्मा ने पुलिस को तहरीर देकर कहा है कि वह 16 सितंबर दोपहर करीब तीन बजे गांव के भकोली गोंड की दुकान पर बैठे थे। आरोप है कि इसी बीच गांव के ही पंखू पीछे से आए और डंडे से प्रहार कर दिया। इससे उनका दाहिना हाथ और पैर में फ्रैक्चर हो गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। संवाद
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कोन्हवलिया गांव के कुंदन विश्वकर्मा ने पुलिस को तहरीर देकर कहा है कि वह 16 सितंबर दोपहर करीब तीन बजे गांव के भकोली गोंड की दुकान पर बैठे थे। आरोप है कि इसी बीच गांव के ही पंखू पीछे से आए और डंडे से प्रहार कर दिया। इससे उनका दाहिना हाथ और पैर में फ्रैक्चर हो गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। संवाद