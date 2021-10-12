Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   FIR against three people including father and son for assaulting shopkeeper

Deoria News: दुकानदार से मारपीट के मामले में पिता-पुत्र समेत तीन पर प्राथमिकी

Thu, 12 Nov 2026 12:23 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 12:23 AM IST
विज्ञापन
FIR against three people including father and son for assaulting shopkeeper
तरकुलवा। कस्बे में दुकानदार से मारपीट के मामले में पुलिस ने पिता-पुत्र समेत तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।
विज्ञापन

नगर पंचायत पथरदेवा के वार्ड नंबर 11 (कॉलेज वार्ड) निवासी सत्येंद्र मद्धेशिया ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि छह नवंबर को दोपहर करीब तीन बजे महेंद्र अपने बेटे अंकित और आकाश के साथ लाठी-डंडे और चाकू लेकर उनकी दुकान पर पहुंचा। आरोप है कि तीनों ने उनकी बांह पकड़कर खींचा और जमीन पर गिरा दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बीचबचाव किया, जिसके बाद उनकी जान बच सकी। सीओ सिटी संजय कुमार रेड्डी ने बताया कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed