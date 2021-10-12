Deoria News: हमले के आरोपी पिता व दो बेटे गिरफ्तार

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पुलिस के अनुसार, एक पक्ष से पिता की तहरीर पर उसके बेटे के खिलाफ जानलेवा हमले की प्राथमिकी दर्ज की गई है। दूसरे पक्ष से बहू की तहरीर पर ससुर व देवर के खिलाफ जानलेवा हमले की प्राथमिकी दर्ज की गई है।पुलिस ने एक पक्ष से कृष्णा सिंह और गोलू उर्फ राजीव सिंह, जबकि दूसरे पक्ष से धीरज सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त तलवार और चाकू भी बरामद किया है। एसओ विकास नाथ ने बताया कि जानलेवा हमले के मामले में पिता व दो बेटों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से आरोपी जेल भेज दिए गए। संवाद