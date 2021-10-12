Deoria News: बिजली कटौती पर जताया आक्रोश

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देवरिया। विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक बृहस्पतिवार को ईंगूरी बाजार में अध्यक्ष रामबली यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में संगठन की मजबूती, बिजली कटौती, महंगाई और भ्रष्टाचार पर चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं ने 2027 में सपा सरकार बनाने का संकल्प लिया। जिला उपाध्यक्ष अशोक यादव ने कहा कि सहकारी समितियों से खाद-बीज गायब हैं। किसानों को परेशानी हो रही है और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। संवाद