Deoria News: छत से गिरकर वृद्ध महिला घायल, मौत

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पुराना बरहज वार्ड नंबर तीन निवासिनी विमला देवी शाम को छत पर गई हुई थीं। लोगों का कहना है कि वह टहल रही थीं। इसी बीच अनियंत्रित होकर वह छत से नीचे गिर गईं। जहां वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। विज्ञापन

जानकारी होने पर लोग दौड़ कर उनके पास गये। आननफानन में उन्हें इलाज के लिए सीएचसी ले जाया गया। विमला देवी के मौत की जानकारी होने पर पुत्र आकाश दहाड़ें मारने लगे। एसओ विशाल कुमार उपाध्याय ने बताया कि मामला संज्ञान में नहीं है। संवाद पुराना बरहज वार्ड नंबर तीन निवासिनी विमला देवी शाम को छत पर गई हुई थीं। लोगों का कहना है कि वह टहल रही थीं। इसी बीच अनियंत्रित होकर वह छत से नीचे गिर गईं। जहां वह गंभीर रूप से घायल हो गईं।जानकारी होने पर लोग दौड़ कर उनके पास गये। आननफानन में उन्हें इलाज के लिए सीएचसी ले जाया गया। विमला देवी के मौत की जानकारी होने पर पुत्र आकाश दहाड़ें मारने लगे। एसओ विशाल कुमार उपाध्याय ने बताया कि मामला संज्ञान में नहीं है। संवाद

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बरहज। पुराना बरहज के वार्ड नंबर तीन निवासिनी विमला देवी 60 वर्ष पत्नी लालजी यादव बृहस्पतिवार की शाम छत से नीचे गिर गईं। जो गंभीर रूप से घायल हो गईं। जिन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।