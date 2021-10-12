Deoria News: जिला पंचायत सदस्य की बेटी घर से लापता
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sat, 05 Sep 2026 12:33 AM IST
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सलेमपुर। एक जिला पंचायत सदस्य की बेटी बृहस्पतिवार को घर से स्कूल के लिए निकली। देर शाम तक घर नहीं पहुंची। किशोरी के पिता ने सलेमपुर कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने अज्ञात पर प्राथमिक दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार, जिला पंचायत सदस्य की बेटी एक निजी स्कूल में पढ़ाई करती है। जब वह शाम को घर नहीं पहुंची तो परिवार के लोग तलाश शुरू करते हुए स्कूल पहुंचे। क्लास टीचर ने बताया कि वह स्कूल नहीं आई थी।
कोतवाल विनोद कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के मुताबिक प्राथमिक की दर्ज कर किशोरी की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द छात्रा को खोज लिया जाएगा। संवाद
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जानकारी के अनुसार, जिला पंचायत सदस्य की बेटी एक निजी स्कूल में पढ़ाई करती है। जब वह शाम को घर नहीं पहुंची तो परिवार के लोग तलाश शुरू करते हुए स्कूल पहुंचे। क्लास टीचर ने बताया कि वह स्कूल नहीं आई थी।
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कोतवाल विनोद कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के मुताबिक प्राथमिक की दर्ज कर किशोरी की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द छात्रा को खोज लिया जाएगा। संवाद
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