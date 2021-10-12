Deoria News: राहत सामग्री के लिए उमड़ी भीड़

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बरहज। गोरखपुर जनपद के सीधेगौर चौराहे पर बृहस्पतिवार को भदिला प्रथम के बाढ़ पीड़ितों में राहत सामग्री वितरित की गई। राहत सामग्री के लिए जरूरतमंदों की भीड़ उमड़ी। वितरण शिविर पर अधिकारियों के पहुंचने के बाद देर से वितरण शुरू किया जा सका। हालांकि, मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं को लेकर लोगों में नाराजगी थी। संवाद