Deoria News: देवरियामीर में एडीएम की उपस्थिति में हुई क्रॉप कटिंग

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इस दौरान खेत में फसल की कटाई निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि यह फसलों की वास्तविक उत्पादकता का आकलन करने में सहायक होती है। संवाद

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देवरिया। तहसील सदर के अंतर्गत आने वाले ग्राम देवरियामीर में धान की फसल की क्रॉप कटिंग कराई गई। यह प्रक्रिया एडीएम (प्रशासन) प्रेम नारायण सिंह की उपस्थिति में संपन्न हुई।