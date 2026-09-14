Deoria News: सीसी सड़क बनने से आवागमन हुआ आसान

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देवरिया। नगर पंचायत बरियारपुर में विवादित रास्ते का मामला सामने आने के बाद डीएम मधुसूदन हुल्गी की पहल पर उसका निस्तारण करा दिया गया।प्रशासन की टीम ने पहले रास्ते का सीमांकन कराया। इसके बाद लोगों की सुविधा के लिए सीसी सड़क का निर्माण कराया गया। सड़क बनने से रास्ते पर आवागमन सुचारू हो गया है। डीएम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया।नगर पंचायत बरियारपुर में रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था। मामला डीएम मधुसूदन हुल्गी के संज्ञान में आने पर उन्होंने एसडीएम को टीम गठित कर समाधान कराने के निर्देश दिए थे। इसके बाद नायब तहसीलदार शिवेंद्र कौंडिल्य के नेतृत्व में टीम गठित की गई।टीम ने मौके पर पहुंचकर विवादित रास्ते का सीमांकन कराया। इसके साथ ही लोगों की सुविधा को देखते हुए रास्ते पर सीसी सड़क बनाने के निर्देश दिए गए। निर्देश के बाद सीसी सड़क का निर्माण पूरा कराया गया। निर्माण होने के बाद रास्ता आवागमन के योग्य हो गया।डीएम मधुसूदन हुल्गी ने औचक निरीक्षण कर निर्माण कार्य की स्थिति देखी। निरीक्षण के दौरान सीसी सड़क का काम पूरा पाया गया। सड़क बन जाने से नगर पंचायत क्षेत्र के लोगों को आने-जाने में सुविधा होगी।निरीक्षण के समय अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत बरियारपुर, नायब तहसीलदार शिवेंद्र कौंडिल्य समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन के अनुसार रास्ते का विवाद समाप्त होने और सीसी सड़क बनने के बाद स्थानीय लोगों की आवाजाही की समस्या का समाधान हो गया है।