Deoria News: बालक वर्ग में चंद्रशेखर आजाद व बालिका वर्ग में जीआईसी देवरिया अव्वल

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खेल दिवस के अवसर पर विद्यालय परिसर में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के बालक-बालिका वर्ग में खो-खो, कबड्डी और जूडो प्रतियोगिताएं हुईं। जिला स्तरीय जूडो प्रतियोगिता में दोनों विद्यालयों के खिलाड़ियों का दबदबा रहा। वहीं, खो-खो और कबड्डी के बालक एवं बालिका वर्ग में चंद्रशेखर आजाद इंटर कॉलेज देवगांव की टीम प्रथम रही।बालक वर्ग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सुमित मौर्य, विवेक कुमार, विकास यादव और प्रिंस कुमार समेत अन्य खिलाड़ियों को विद्यालय की ओर से पुरस्कृत किया गया। बालिका वर्ग में बेहतर प्रदर्शन करने वाली आरसी यादव, प्रीति सिंह, ज्योति और रोशनी को भी सम्मानित किया गया।इस अवसर पर प्रधानाचार्य डॉ. हरेंद्र मौर्य ने खेलों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ खेलों में भी बढ़-चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया।कार्यक्रम में प्रभात रंजन मणि त्रिपाठी, भूप सिंह, केपी सिंह, विनय सिंह, अजय पांडेय, सभासद मुमताज अहमद, शिव प्रकाश गुप्ता समेत शिक्षक और अन्य लोग मौजूद रहे।