Deoria News: 25 हजार का इनामी पशु तस्कर गिरफ्तार

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पुलिस का कहना है कि डेढ़ माह पहले ही आरोपी को गैंगस्टर में निरुद्ध किया गया था। इसके बाद वह फरार चल रहा था। एक पखवाड़ा पहले एसपी अभिजीत आर शंकर ने उस पर 25 हजार का इनाम घोषित किया था।जानकारी के अनुसार, खुखुंदू पुलिस को बृहस्पतिवार की शाम को क्षेत्र में पशु तस्कर के दिखाई देने की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस ने देवरिया-सलेमपुर फोरलेन पर मुसैला तिराहे के पास नाकेबंदी कर चेकिंग अभियान शुरू की।इंस्पेक्टर राहुल कुमार सिंह ने बताया कि मुखबिर के जरिए मिली सूचना के तहत चेकिंग अभियान में गैंगस्टर में निरुद्ध 25 के इनामी पशु तस्कर अभिनेष यादव निवासी रसूलपुर माफी मोहम्मदपुर नगरिया थाना गंभीरपुर जिला आजमगढ़ को गिरफ्तार कर लिया गया।सीओ सलेमपुर गौरव सिंह ने बताया कि इनामी पशु तस्कर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।