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Deoria News: पूर्व विधायक मनबोध, उनकी पत्नी, बेटों समेत 12 पर रिपोर्ट

Sun, 04 Oct 2026 12:21 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sun, 04 Oct 2026 12:21 AM IST
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Case registered against 12 people, including former MLA Manbodh, his wife, and sons.
देवरिया। घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ करने के आरोप में सलेमपुर कोतवाली पुलिस ने सपा के सलेमपुर के पूर्व विधायक मनबोध प्रसाद, पत्नी-बेटों समेत परिवार के 12 सदस्यों पर प्राथमिकी दर्ज की है।
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आरोप है कि स्थानीय स्तर से न्याय नहीं मिलने पीड़िता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है।
सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम रौनी गंगा चक निवासी सीमा देवी पत्नी राजकुमार ने कोर्ट से गुहार लगाते हुए बताया कि 16 अगस्त 2026 की शाम को गांव के 12 से अधिक लोग गोलबंद होकर हाथों में लाठी-डंडा और लोहे की रॉड लिए उसके घर की खिड़की को तोड़कर ईंट लेकर जाने लगे। उसने और घर के एक सदस्य ने उन्हें रोकने की कोशिश तो आरोपीगालियां देते हुए मारने-पीटने लगे और ईंट उठाकर ले जाने लगे।
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