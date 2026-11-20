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परिजनों के अनुसार, श्याम बदन 17 नवंबर को घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। काफी खोजबीन के बाद भी उनका पता नहीं चला। 19 नवंबर की शाम किसी अज्ञात व्यक्ति ने परिजनों को सूचना दी कि केरवनिया घाट पुल के पास बटुआ बाबा स्थान के समीप नदी में एक शव पड़ा है। मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव की पहचान श्याम बदन खरवार के रूप में की। सूचना पर पहुंची भटनी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए देवरिया मेडिकल कॉलेज भेज दिया। शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचा तो परिवार में चीख-पुकार मच गई। गांव में भी शोक छा गया।सीओ भाटपाररानी मनोज कुमार ने बताया कि नदी में शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आवश्यक कार्रवाई की गई है।