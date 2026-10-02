Deoria News: ग्राउंड में दौड़ने गए युवक की बाइक चोरी

Deoria News: ग्राउंड में दौड़ने गए युवक की बाइक चोरी
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Fri, 02 Oct 2026 11:56 PM IST
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भटनी। क्षेत्र एकडंगा ग्राउंड में दौड़ने गए युवक की शुक्रवार की शाम बाइक चोरी हो गई। पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
पिपरा देवराज गांव निवासी पंकज कुमार गोड़ एकडंगा ग्राउंड पर दोस्तों के साथ सेना भर्ती की तैयारी करता है। शुक्रवार को वह ग्राउंड के पास बाइक खड़ी कर दौड़ने चला गया। लौटने पर बाइक गायब मिली। सीओ भाटपाररानी मनोज कुमार ने बताया कि शिकायत मिली है। मामले की जांच की जा रही है। संवाद
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पिपरा देवराज गांव निवासी पंकज कुमार गोड़ एकडंगा ग्राउंड पर दोस्तों के साथ सेना भर्ती की तैयारी करता है। शुक्रवार को वह ग्राउंड के पास बाइक खड़ी कर दौड़ने चला गया। लौटने पर बाइक गायब मिली। सीओ भाटपाररानी मनोज कुमार ने बताया कि शिकायत मिली है। मामले की जांच की जा रही है। संवाद
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