Deoria News: मछली पकड़ने के विवाद में मारपीट
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 12:29 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 12:29 AM IST
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रामपुर कारखाना। थाना क्षेत्र के रामपुर हीरामन गांव में पोखरी से मछली पकड़ने को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई।
घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों से दो लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने एक पक्ष की तहरीर पर चार नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की छानबीन शुरू कर दी है।
गांव निवासी मैनेजर यादव ने थाने में दी गई तहरीर में बताया कि उन्होंने सरकारी नियमों के तहत पोखरी संख्या 32क (रकबा 1.023 हेक्टेयर) की नीलामी कराई है और वह इसमें विधिवत मछली पालन करते हैं। उनका आरोप है कि 16 सितंबर की शाम करीब 5:30 बजे गांव के रहने वाले तौहीद समेत कुछ लोग उनकी इस पोखरी में अवैध रूप से मछली पकड़ रहे थे।
जब इसकी जानकारी मैनेजर यादव की मां को हुई तो वह पूछताछ करने के लिए आरोपियों के घर गईं। आरोप है कि वहां पहुंचने पर आरोपियों ने उनके साथ गाली-गलौज करते हुए ईंट-पत्थर से हमला कर दिया और उन्हें दौड़ाते हुए उनके घर के दरवाजे तक आ धमके। इस घटना से गांव में अफरा-तफरी मच गई।
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घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए दोनों पक्षों से दो लोगों को हिरासत में ले लिया। थानाध्यक्ष अश्वनी प्रधान ने बताया कि तौहीद, वसीम, सलीमुन और नियाज के खिलाफ सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है।ा
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घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों से दो लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने एक पक्ष की तहरीर पर चार नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की छानबीन शुरू कर दी है।
गांव निवासी मैनेजर यादव ने थाने में दी गई तहरीर में बताया कि उन्होंने सरकारी नियमों के तहत पोखरी संख्या 32क (रकबा 1.023 हेक्टेयर) की नीलामी कराई है और वह इसमें विधिवत मछली पालन करते हैं। उनका आरोप है कि 16 सितंबर की शाम करीब 5:30 बजे गांव के रहने वाले तौहीद समेत कुछ लोग उनकी इस पोखरी में अवैध रूप से मछली पकड़ रहे थे।
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जब इसकी जानकारी मैनेजर यादव की मां को हुई तो वह पूछताछ करने के लिए आरोपियों के घर गईं। आरोप है कि वहां पहुंचने पर आरोपियों ने उनके साथ गाली-गलौज करते हुए ईंट-पत्थर से हमला कर दिया और उन्हें दौड़ाते हुए उनके घर के दरवाजे तक आ धमके। इस घटना से गांव में अफरा-तफरी मच गई।
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घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए दोनों पक्षों से दो लोगों को हिरासत में ले लिया। थानाध्यक्ष अश्वनी प्रधान ने बताया कि तौहीद, वसीम, सलीमुन और नियाज के खिलाफ सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है।ा