Chitrakoot News: ट्रैक पर भरा पानी, दर्जनों ट्रेनें जहां-तहां खड़ी रहीं

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जलभराव के कारण रीवा-आनंद विहार, पवन एक्सप्रेस, जनता एक्सप्रेस, ग्वालियर एक्सप्रेस, अमृत भारत एक्सप्रेस, दानापुर एक्सप्रेस, गोदान एक्सप्रेस, सारनाथ एक्सप्रेस, कामायनी एक्सप्रेस, चंबल एक्सप्रेस ट्रेनें छोटे-छोटे स्टेशनों पर रुकी रहीं। नैनी-मानिकपुर और मानिकपुर-सतना के बीच दो से तीन घंटे तक ट्रेनें खड़ी रहीं। आनंद विहार-रीवा सुपरफास्ट मानिकपुर जंक्शन पर दो घंटे तक खड़ी रही, वहीं सारनाथ एक्सप्रेस हाटी स्टेशन पर चार घंटे तक रुकी रही।स्टेशन अधीक्षक शिवेश मालवीय ने बताया कि चितहरा रेलवे स्टेशन के आसपास ट्रैक में बारिश का पानी भरने की वजह से ट्रेनों का संचालन कुछ समय के लिए प्रभावित हुआ था। पानी कम होते ही ट्रेनों को रवाना किया गया।