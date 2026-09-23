फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   Transactions worth lakhs in suspicious accounts; 15 frozen.

Chitrakoot News: संदिग्ध खातों में लाखों का लेनदेन, 15 फ्रीज

Wed, 23 Sep 2026 10:51 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Wed, 23 Sep 2026 10:51 PM IST
विज्ञापन
Transactions worth lakhs in suspicious accounts; 15 frozen.
मऊ (चित्रकूट)। नगर पंचायत स्थित उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में संदिग्ध खातों में लेनदेन का पता चला है। 15 खाताधारकों ने गलत लेनदेन की शिकायत की है जिस पर सभी खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। पुलिस को खाताधारकों से पूछताछ शुरू कर दी गई है।
विज्ञापन

शाखा प्रबंधक शरद कुमार वर्मा को नौ लोगों ने 21 व छह लोगों ने 23 सितंबर को अपने खाते में संदिग्ध लेनदेन की सूचना दी। खाताधारकों के अनुसार 42 खातों में 50 लाख से अधिक का लेनदेन हुआ है। जांच में पता चला कि मऊ के धवाड़ा निवासी राममनोहर और उसका साथी राकेश ग्रामीणों को लालच दे रहे थे कि सरकारी स्कीम के तहत खाता खुलवाने पर 800 रुपये नकद और खाते में एक हजार रुपये मिलेंगे।
विज्ञापन

झांसे में आकर दुबारी गांव के कई लोगों ने खाते खुलवा लिए। ग्रामीणों ने बताया कि राममनोहर, राकेश और बैंक मित्र मनीष मिलकर खाते खुलवाते थे। करीब दस दिन पहले खुले इन खातों में पैसा आना शुरू हो गया। बीते दिन दुबारी निवासी छेदीलाल के खाते में 1.63 लाख रुपये आए, जिसे राममनोहर ने निकाल लिया। विरोध करने पर विवाद हुआ और छेदीलाल ने थाने में पूरा मामला बता दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसके बाद पुलिस ने संदिग्धों को बुलाकर पूछताछ शुरू की। बताया गया कि बाबूजी के खाते में 4.14 लाख और अनिल के खाते में 1.5 लाख रुपये आए। शाखा प्रबंधक शरद कुमार वर्मा ने बताया कि लेनदेन आईएमपीएस/यूपीआई के माध्यम से हुआ है। फिलहाल खातों को फ्रीज किया गया है। यदि बैंक का कोई कर्मचारी संलिप्त पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी।
खाताधारकों के नाम पर सिम निकलवाने का भी आरोप
मऊ। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि राममनोहर खाताधारकों के नाम से अलग से सिम कार्ड भी निकलवाता था। बताया गया कि खाते खुलवाने के बाद ओटीपी के लिए इस्तेमाल होने वाले सिम अपने पास रखता था।

ग्रामीणों के अनुसार, खातों से होने वाले लेनदेन में ओटीपी की जरूरत पड़ने पर इन्हीं सिम का इस्तेमाल करता था। पुलिस इस आरोप की भी जांच कर रही है कि कितने खाताधारकों के नाम पर सिम जारी हुए और उनका इस्तेमाल किस प्रकार किया गया। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed