Chitrakoot News: 40 हजार श्रद्धालुओं ने पाया प्रसाद
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:53 PM IST
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:53 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
चित्रकूट। जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अधोक्षजानंद देवतीर्थ के श्री आद्य शंकराचार्य आश्रम में दिवाली पर्व पर चार दिवसीय अखंड भंडारा संपन्न हुआ। इसमें लगभग 40 हजार श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान जगदगुरु शंकराचार्य स्वामी अधोक्षजानंद ने परिक्रमा भी लगाई।
यह भंडारा आठ नवंबर को शुरू होकर 11 नवंबर की शाम तक चला। आश्रम चित्रकूट-कालिंजर मुख्य मार्ग पर चौराहा में स्थित है। यहां मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के लगभग 15 जिलों के श्रद्धालु मंदाकिनी स्नान व कामदगिरि परिक्रमा के लिए आते-जाते हैं। रात-दिन चले इस भंडारे में हलवा, खीर, सब्जी-पूड़ी और कढ़ी-चावल परोसा गया। इसका संचालन आश्रम प्रबंधन और क्षेत्रीय श्रद्धालुओं ने किया। इस दौरान आश्रम परिसर में बुंदेलखंडी पारंपरिक दिवारी नृत्य भी हुआ। जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अधोक्षजानंद ने भगवान कामतानाथ के दर्शन कर संतों से मुलाकात की। इस अवसर पर पूर्व विधायक दिनेश मिश्रा, नरेंद्र पयासी, मनीराम, विनोद पांडेय, राघवेंद्र पयासी, शिवनारायण, मदगंजन प्रसाद, अनिल गर्ग, प्रकाश, लक्ष्मणाचार्य, शिवकुमार काका, घनश्यामाचार्य, रहीमदास, सुशील पांडेय समेत अन्य मौजूद रहे।
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चित्रकूट। जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अधोक्षजानंद देवतीर्थ के श्री आद्य शंकराचार्य आश्रम में दिवाली पर्व पर चार दिवसीय अखंड भंडारा संपन्न हुआ। इसमें लगभग 40 हजार श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान जगदगुरु शंकराचार्य स्वामी अधोक्षजानंद ने परिक्रमा भी लगाई।
यह भंडारा आठ नवंबर को शुरू होकर 11 नवंबर की शाम तक चला। आश्रम चित्रकूट-कालिंजर मुख्य मार्ग पर चौराहा में स्थित है। यहां मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के लगभग 15 जिलों के श्रद्धालु मंदाकिनी स्नान व कामदगिरि परिक्रमा के लिए आते-जाते हैं। रात-दिन चले इस भंडारे में हलवा, खीर, सब्जी-पूड़ी और कढ़ी-चावल परोसा गया। इसका संचालन आश्रम प्रबंधन और क्षेत्रीय श्रद्धालुओं ने किया। इस दौरान आश्रम परिसर में बुंदेलखंडी पारंपरिक दिवारी नृत्य भी हुआ। जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अधोक्षजानंद ने भगवान कामतानाथ के दर्शन कर संतों से मुलाकात की। इस अवसर पर पूर्व विधायक दिनेश मिश्रा, नरेंद्र पयासी, मनीराम, विनोद पांडेय, राघवेंद्र पयासी, शिवनारायण, मदगंजन प्रसाद, अनिल गर्ग, प्रकाश, लक्ष्मणाचार्य, शिवकुमार काका, घनश्यामाचार्य, रहीमदास, सुशील पांडेय समेत अन्य मौजूद रहे।
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