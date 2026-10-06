फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   SP workers took to the streets after Akhilesh was detained.

Chitrakoot News: अखिलेश को हिरासत में लेने पर सड़कों पर उतरे सपाई

Tue, 06 Oct 2026 11:41 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Tue, 06 Oct 2026 11:41 PM IST
विज्ञापन
SP workers took to the streets after Akhilesh was detained.
चित्रकूट। दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को हिरासत में लेने की आंच अब बुंदेलखंड तक पहुंच गई है।
विज्ञापन

हिरासत के विरोध में मंगलवार शाम को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। धनुष चौराहे तक पैदल मार्च निकालकर सपाइयों ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज यादव ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया गठबंधन के सांसद शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। अखिलेश यादव के नेतृत्व में हो रहे इस लोकतांत्रिक प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने भाजपा के इशारे पर बलपूर्वक कुचल दिया।
विज्ञापन

लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरज सिंह यादव ने इसे तानाशाही बताया। कहा कि भाजपा लोकतंत्र की आवाज दबाना चाहती है, लेकिन सपा कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे। 7 अक्तूबर यानी बुधवार को जिला मुख्यालय पर लोकतंत्र बचाओ-देश बचाओ पखवारा के तहत बड़ा प्रदर्शन होगा। प्रदर्शन में राजा यादव, बबुलेश यादव, शिवम ओझा, यशवंत यादव, कैलाश, अंकित समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed