Chitrakoot News: अखिलेश को हिरासत में लेने पर सड़कों पर उतरे सपाई

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हिरासत के विरोध में मंगलवार शाम को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। धनुष चौराहे तक पैदल मार्च निकालकर सपाइयों ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज यादव ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया गठबंधन के सांसद शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। अखिलेश यादव के नेतृत्व में हो रहे इस लोकतांत्रिक प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने भाजपा के इशारे पर बलपूर्वक कुचल दिया।लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरज सिंह यादव ने इसे तानाशाही बताया। कहा कि भाजपा लोकतंत्र की आवाज दबाना चाहती है, लेकिन सपा कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे। 7 अक्तूबर यानी बुधवार को जिला मुख्यालय पर लोकतंत्र बचाओ-देश बचाओ पखवारा के तहत बड़ा प्रदर्शन होगा। प्रदर्शन में राजा यादव, बबुलेश यादव, शिवम ओझा, यशवंत यादव, कैलाश, अंकित समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे।