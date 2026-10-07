फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   Potholes, a leaking roof here and there... the Ramlila is left to God's mercy.

Chitrakoot News: गड्ढे, कहीं टपकती छत...रामलीला राम भरोसे

Wed, 07 Oct 2026 12:06 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Wed, 07 Oct 2026 12:06 AM IST
विज्ञापन
Potholes, a leaking roof here and there... the Ramlila is left to God's mercy.
सीकेटीपी-11- स्टेशन रोड की उबड़-खाबड़ सड़क। संवाद
चित्रकूट। धर्मनगरी में रामलीला का बिगुल बज चुका है, मंच सजने को तैयार है, लेकिन रामलीला की व्यवस्था राम भरोसे ही है। शहर के दो सबसे बड़े मंच है।
विज्ञापन

एक नई बाजार के रेलवे स्टेशन वाला रामलीला मैदान तो दूसरा पुरानी बाजार के धुस मैदान का रामलीला भवन। दोनों ही बदहाल हैं। हर साल जहां हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, वहां अबकी बार कीचड़, गड्ढे और टपकती छतें उनका स्वागत करेंगी।
मंगलवार को संवाद न्यूज एजेंसी की टीम ने पड़ताल की तो हकीकत सामने आ गई। रेलवे स्टेशन के पास रामलीला मैदान में रोज दो से तीन हजार श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है, लेकिन यहां तक पहुंचना ही किसी चुनौती से कम नहीं। सड़क पूरी तरह उबड़-खाबड़ है, जगह-जगह गहरे गड्ढे। सूखे में धूल और बारिश में कीचड़, दोनों में श्रद्धालुओं को जूझना पड़ता है।
विज्ञापन

मैदान में मंच तो खड़ा कर दिया गया है, कलाकारों के सिर पर टिन की चादर डाल दी गई है, लेकिन हजारों दर्शकों के लिए बैठने तक का इंतजाम नहीं। बारिश हुई तो न कलाकार बचेंगे, न दर्शक। स्थानीय अमर सिंह, जयनारायण और भोला प्रसाद बोले कि बरसों से यहां रामलीला हो रही है, पर हर बार की तरह इस बार भी इंतजाम भगवान भरोसे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


धुस मैदान के भवन में चल रही लीला
पुरानी बाजार के धुस मैदान में बना रामलीला भवन तो और भी बदहाल है। अंदर लीला शुरू हो चुकी है, लेकिन छत ऐसी कि हल्की बारिश में भी टपकने लगती है। भवन छोटा है, इसलिए मुख्य आयोजन बाहर मैदान में करना पड़ता है। ऐसे में बारिश आई तो आयोजन करना मुश्किल होगा। अंदर जाकर देखा तो टेंट और सामान बिखरा पड़ा था, मैदान में पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं। बदइंतजामी का आलम यह कि भवन खुद ही मदद मांग रहा है।


वर्जन
पुरानी बाजार स्थित रामलीला भवन को नई सिरे से बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। पर्यटन मंत्री द्वारा स्वीकृत भी हो गया है। जल्द इसपर काम भी शुरू होगा। इसके साथ स्टेशन रोड को लेकर प्रस्ताव गया है। यह भी जल्द बनेंगी।- नरेंद्र गुप्ता, अध्यक्ष, नगर पालिका ।

सीकेटीपी-11- स्टेशन रोड की उबड़-खाबड़ सड़क। संवाद

सीकेटीपी-11- स्टेशन रोड की उबड़-खाबड़ सड़क। संवाद

सीकेटीपी-11- स्टेशन रोड की उबड़-खाबड़ सड़क। संवाद

सीकेटीपी-11- स्टेशन रोड की उबड़-खाबड़ सड़क। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed