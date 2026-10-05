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Chitrakoot News: कस्तूरबा विद्यालयों में 42 रिक्त पदों पर चयन

Mon, 05 Oct 2026 11:56 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Mon, 05 Oct 2026 11:56 PM IST
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Selection for 42 vacant posts in Kasturba Vidyalayas
चित्रकूट। जिले के चार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में रिक्त 42 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी हो गई है।
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इससे करीब 600 छात्राओं को बेहतर शैक्षिक और आवासीय सुविधाएं मिलने की राह आसान हुई है। यह चयन कर्वी, मानिकपुर, मऊ और पहाड़ी में संचालित विद्यालयों के लिए किया गया है।
कुल 47 विज्ञापित और रिक्त पदों के सापेक्ष 42 शैक्षिक और शिक्षणेत्तर पदों पर चयन पूरा हुआ है। इन पदों में प्रधानाचार्या, स्नातकोत्तर शिक्षक, कंप्यूटर विज्ञान शिक्षक और पूर्णकालिक शिक्षक शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, देखभालकर्ता, प्रयोगशाला सहायक, कार्यालय अधीक्षक/लिपिक जैसे पद भी भरे गए हैं। सहायक रसोइया, चपरासी और चौकीदार जैसे विभिन्न पद भी चयनित कार्मिकों में शामिल हैं।
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इन कार्मिकों की नियुक्ति से विद्यालयों में शिक्षण और दैनिक संचालन की व्यवस्थाएं मजबूत होंगी। छात्राओं की पढ़ाई, कार्यालय कार्य, भोजन, सुरक्षा और उनकी देखरेख से जुड़ी व्यवस्थाएं सुचारु रूप से चलेंगी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को शिक्षा के साथ आवासीय सुविधा भी मिलती है।
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चार विद्यालयों में पूरी हुई चयन प्रक्रिया
कर्वी, मानिकपुर, मऊ और पहाड़ी के चारों कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कुल 47 पद रिक्त एवं विज्ञापित थे। इनमें से 42 पदों पर चयन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की गई है। शेष पांच पदों की स्थिति के संबंध में विभागीय स्तर पर आगे की प्रक्रिया की जाएगी। चयनित कार्मिकों की तैनाती के बाद विद्यालयों की कार्यप्रणाली अधिक व्यवस्थित होने के साथ छात्राओं को शिक्षा और आवासीय सुविधाओं का बेहतर लाभ मिलने की उम्मीद है।
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