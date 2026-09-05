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Chitrakoot News: मुख्यमंत्री के आगमन से पहले पुलिस-प्रशासन अलर्ट, 36 अधिकारी तैनात

Sat, 05 Sep 2026 11:05 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:05 PM IST
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Police and administration on alert ahead of Chief Minister's arrival; 36 officials deployed.
एसपी ने मंदाकिनी हॉल में प्रेसवार्ता में सुरक्षा व्यवस्था व डावर्जन की दी जानकारी
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संवाद न्यूज एजेंसी
चित्रकूट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छह सितंबर रविवार को चित्रकूट का दौरा करेंगे। दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है।

मुख्यमंत्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे और रामायण मेला में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित करेंगे। दौरे को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस ने सुरक्षा व यातायात व्यवस्था का खाका तैयार किया है। 36 पुलिस अधिकारियों को ड्यूटी पर लगाया गया है जिनमें जिले के साथ ही हमीरपुर, बांदा और महोबा के अधिकारी शामिल हैं।

शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने सीतापुर के मंदाकिनी हॉल में अधिकारियों को जानकारी दी। उन्होंने सुरक्षा में किसी भी लापरवाही से बचने और यातायात सुचारू रखने के निर्देश दिए। इसके लिए मार्ग परिवर्तन और वाहन खड़ा करने की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित करने को कहा गया। सामाजिक माध्यम पर अफवाह या भ्रामक सूचना फैलाने वालों पर भी नजर रखी जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने सामाजिक माध्यम प्रकोष्ठ को सक्रिय रहने और संदिग्ध सामग्री की निगरानी के निर्देश दिए हैं।
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