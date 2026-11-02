Chitrakoot News: 12 धान क्रय केंद्रों में पहले दिन नहीं हुई बोहनी

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खाद्य विभाग की ओर से कुल छह धान खरीद केंद्र खोले हैं। इसमें कर्वी की गल्ला मंडी में दो, पहाड़ी, बरगढ़, मऊ व मानिकपुर में एक-एक केंद्र बनाए हैं। इसके साथ ही पीसीएफ के पांच केंद्र परसौंजा, पहाड़ी उत्तरी, हरदौली राजापुर, मऊ व ऐंचवारा में एक-एक केंद्र बनाए हैं। वहीं एक केंद्र एफसीआई ने बनाया है।शासन ने एक नवंबर से केंद्रों में धान खरीदने के निर्देश दिए थे, लेकिन करीब चार लगातार हुई बारिश की वजह से धान की कटाई का काम बंद हो गया था। इस कारण धान तैयार नहीं हो सका।गल्ला मंडी के केंद्र में दोपहर एक बजे क्रय केंद्र प्रभारी रविकांत दुबे अकेले बैठे रहे, लेकिन शाम तक केंद्र में धान नहीं पहुंचा। किसान मान सिंह ने बताया कि बारिश की वजह से धान की कटाई में देरी हुई है। अभी एक सप्ताह लग सकता है।वर्जनसभी केंद्रों में धान खरीद की तैयारियां पूरी हैं। पहले दिन किसी भी केंद्र में किसान नहीं पहुंचे हैं। कई दिनों तक हुई बारिश से धान की कटाई नहीं हो पाई है, इस कारण धान नहीं आया है। -आशीष सिंह, जिला खाद्य विपणन अधिकारी।