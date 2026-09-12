Chitrakoot News: पालिका के नोटिस ने मकान मालिकों की उड़ाई नींद

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पीड़ित मुआवजे का इंतजार कर रहे कि तभी उनके पास नोटिस पहुंच गए। नगर पालिका ने 25 परिवारों को नोटिस भेजा है। नोटिस में तीन दिन में मकान की मरम्मत कराने का अल्टीमेटम दिया गया है। नहीं तो बुलडोजर चलेगा और डीजल का खर्च भी मकान मालिक को भरना होगा।बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि बाढ़ से दुकान और रोजी-रोटी का जरिया तक बह गया। कई परिवारों के पास खाने-पीने तक का संकट है। जो थोड़ा बहुत बचा था उसे लगाकर घरों की सफाई और मरम्मत कराई। अब नोटिस मिलने के बाद परिवारों को डर है कि कहीं बाढ़ से बचा उनका आशियाना भी न छिन जाए। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने अपने स्तर पर घरों की मरम्मत करा ली है। इसके बाद भी नोटिस मिलने से वह लोग परेशान हैं।1995 में बनाया था मकान, दरार आई तो करा ली मरम्मतमकान 1995 में बनवाया था। बाढ़ के समय नींव के पास पानी भर गया था। इसमें थोड़ी दरार आई थी जिसे ठीक करा लिया गया। इसके बाद भी पालिका ने नोटिस भेज दिया। उनका कहना है कि मकान को ठीक करा लिया गया है और उसमें रहने में कोई परेशानी नहीं है।- बुद्ध प्रकाश सिंह, रामघाट।घर में खाने तक का संकट, ऊपर से नोटिसबाढ़ में घर का काफी सामान बह गया। परिवार के सामने खाने तक की परेशानी है। किसी तरह घर को रहने लायक बनाया है। अब नगर पालिका से नोटिस मिलने के बाद चिंता और बढ़ गई है। बाढ़ का नुकसान अभी संभला भी नहीं और मकान को लेकर नई परेशानी खड़ी हो गई। वहीं घर में बहन भी बीमार है, इसलिए और चिंता बढ़ गई है।-उमाशंकर तिवारी, रामघाट।बोले जिम्मेदाररामघाट क्षेत्र में जर्जर 25 मकानों को नोटिस भेजा गया है। अभी सर्वे चल रहा है। इसके बाद भी कोई जर्जर मकान होता है तो उनके लिए भी नोटिस जारी होगी।- राज किशोर, अधिशासी अधिकारी।वर्जनजर्जर और अवैध मकानों पर होगी कार्रवाईशासन के निर्देश पर जर्जर मकानों को नोटिस जारी किए गए हैं। जिन मकानों की स्थिति जर्जर है, उन्हें ही नोटिस जारी किया गया है। गैरकानूनी तरीके से बने मकानों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।- नरेंद्र गुप्ता, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद।पालिका ने जारी किया नोटिसनगर पालिका की ओर से जर्जर स्थिति वाले मकानों को नोटिस दिए गए हैं। संबंधित लोगों से मकान की मरम्मत कराने के लिए कहा गया है।- अजय यादव, एसडीएम।