फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   Mud and waterlogging in the vegetable market

Chitrakoot News: सब्जी मंडी में कीचड़ और जलभराव

Wed, 23 Sep 2026 10:52 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Wed, 23 Sep 2026 10:52 PM IST
विज्ञापन
Mud and waterlogging in the vegetable market
फोटो न- 23 सीकेटीपी 21 सब्जी मंडी में जलभराव। संवाद
चित्रकूट। शहर के शंकर बाजार स्थित गल्ला मंडी परिसर की एकमात्र सब्जी मंडी की हालत बरसात के बाद बदतर हो गई है।
विज्ञापन

मंडी के मुख्य रास्ते से लेकर अंदर दुकानों तक जलभराव और कीचड़ पसरा है। बदबू के मारे यहां बैठना और खरीदारी करना मुश्किल हो गया है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि मंडी में प्रवेश करने वाले रास्ते पर ही घुटनों तक पानी और फिसलन भरा कीचड़ है। किसी तरह अंदर पहुंच भी जाएं तो दुकानों के चारों तरफ गंदगी और जलभराव है।
इससे ग्राहक मंडी आने से कतरा रहे हैं, जिसका सीधा असर सब्जी विक्रेताओं की बिक्री पर पड़ रहा है। जलभराव के कारण डेंगू-मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है।
विज्ञापन

व्यापारियों और ग्राहकों में आक्रोश
शहर में यही एकमात्र सब्जी मंडी है। बरसात शुरू होते ही यहां कीचड़ और पानी भर जाता है। बदबू के कारण निकलना तक मुश्किल है। मंडी में खरीदारी करना मुश्किल हो रहा है। - अजय गुप्ता।
विज्ञापन
विज्ञापन

सब्जी रोजमर्रा की जरूरत है, लेकिन गंदगी और बदबू के कारण खरीदारी करना मुश्किल हो गया है। प्रशासन को मंडी के अंदर पानी निकासी के लिए बड़ी नालियों का निर्माण कराना चाहिए।- रमेश सोनी, पूर्व सभासद ।

वर्जन
प्रस्ताव भेजा गया
पानी निकासी के लिए बड़ी नाली बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। फिलहाल छोटी नालियों की नियमित सफाई कराई जा रही है।- विनय सिंह पटेल, सचिव, मंडी।

फोटो न- 23 सीकेटीपी 21 सब्जी मंडी में जलभराव। संवाद

फोटो न- 23 सीकेटीपी 21 सब्जी मंडी में जलभराव। संवाद

फोटो न- 23 सीकेटीपी 21 सब्जी मंडी में जलभराव। संवाद

फोटो न- 23 सीकेटीपी 21 सब्जी मंडी में जलभराव। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed