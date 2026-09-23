Chitrakoot News: क्रशर के पास ट्रक में सो रहे चालक की मौत

ॉप्रयागराज के चतुर्भुजपुर निवासी खलासी सूरज कुमार ने बताया कि वह प्रयागराज के उतरवा के चंदोपारा निवासी चालक अनिकेत कुमार (25) के साथ बिंदीराम क्रशर से गिट्टी लेने आया था। डंपर खड़ा कर अनिकेत केबिन में लेट गया। काफी देर तक न उठने पर जगाया तो कोई हरकत नहीं हुई।एंबुलेंस से सीएचसी शिवरामपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी विनोद राय ने बताया कि प्रथम दृष्टया केबिन में ऑक्सीजन कमी से मौत लग रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्थिति स्पष्ट होगी। (संवाद)