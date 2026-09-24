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Chitrakoot News: बरुआ बांध लबालब, छह गांवों पर संकट

Thu, 24 Sep 2026 11:43 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:43 PM IST
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Barua Dam brimming; six villages at risk
24 सीकेेटीपी-13-बरूआ बांध में बढ़ा जलस्तर। संवाद - फोटो : 1
फोटो कैप्शन-----------
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24 सीकेेटीपी-13-बरूआ बांध में बढ़ा जलस्तर। संवाद
जलस्तर 145.78 मीटर पहुंचा, स्पिलवे गेट खोलने की चेतावनी
भरथौल, मछरिहा, तरांव, गोबरिया, टिटिहरा मऊबा और पहाड़िया गांवों में आ सकती है बाढ़
संवाद न्यूज एजेंसी
चित्रकूट। धर्मनगरी में बृहस्पतिवार सुबह से बारिश शुरू हुई। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश से बरुआ बांध का जलस्तर 145.78 मीटर तक पहुंच गया है।
पानी बढ़ने पर स्पिलवे गेट (बांधों पर लगा नियंत्रित करने वाला यंत्र) किसी भी समय खोले जा सकते हैं। सिंचाई विभाग ने प्रशासन को पत्र भेजा है। इसमें बरुआ नाले के किनारे बसे गांवों को सतर्क करने को कहा गया है। सहायक अभियंता एसके प्रसाद ने बताया कि बांध की क्षमता 18.395 एमसीएम (मिलियन क्यूबिक मीटर) है। बारिश जारी रहने से गेट खोलने की नौबत आ सकती है। गेट खुलने पर भरथौल, मछरिहा, तरांव, गोबरिया, टिटिहरा मऊबा और पहाड़िया गांवों में बाढ़ आ सकती है।
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किसानों को फिलहाल बोआई नहीं करने की सलाह
बारिश के बीच मंदाकिनी नदी का जलस्तर फिलहाल नियंत्रण में है। नदी खतरे के निशान 126.50 मीटर के मुकाबले 123.50 मीटर पर बह रही है। यह अभी खतरे के निशान से करीब तीन मीटर नीचे है। मौसम वैज्ञानिक अंकुर त्रिपाठी ने किसानों को फिलहाल बोआई नहीं करने की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि बंगाल की खाड़ी पर बने दबाव के कारण भारी वर्षा की संभावना है।
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