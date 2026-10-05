फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   Access to Udghata Primary School opened after 30 years.

Chitrakoot News: प्राथमिक विद्यालय उद्घाटा का 30 साल बाद खुला रास्ता

Mon, 05 Oct 2026 11:09 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Mon, 05 Oct 2026 11:09 PM IST
विज्ञापन
Access to Udghata Primary School opened after 30 years.
राजापुर (चित्रकूट)। प्रशासन ने प्राथमिक विद्यालय उद्घाटा का तीन दशक से बंद पड़ा रास्ता खुलवा दिया है। दबंगों ने विद्यालय के मुख्य रास्ते पर अवैध कब्जा कर रखा था।
विज्ञापन

इसके कारण बच्चे खेतों और कीचड़ से होकर स्कूल जाने को मजबूर थे। ग्रामीण 30 साल से समाधान के लिए चक्कर काट रहे थे पर उनकी शिकायतें फाइलों में ही उलझी रहीं। बच्चों की परेशानी देख अभिभावकों में रोष था।
विज्ञापन

एसडीएम राजापुर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचीं। उन्होंने कागजों की जांच कर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया। नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और लेखपाल की टीम ने जेसीबी से कुछ ही घंटों में रास्ता अतिक्रमण मुक्त कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रास्ता खाली होते ही बच्चों के चेहरे खिल उठे। एसडीएम ने कहा कि शिक्षा के रास्ते में बाधा बनने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed