Chandauli News: संतान की दीर्घायु के लिए महिलाओं ने रखा निर्जला व्रत

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व्रत के लिए महिलाओं ने पहले ही फल, फूल, पूजन सामग्री और जिउतिया की खरीदारी कर ली थी। शनिवार को सुबह से ही घरों में पूजा की तैयारियां शुरू हो गई थीं। दोपहर बाद महिलाओं ने सूप और थाल में फल, फूल, धूप, नैवेद्य सहित अन्य पूजन सामग्री सजाई और परिवार के साथ जलाशयों के तट पर पहुंचीं। कई महिलाएं ढोल-नगाड़ों के साथ समूह में तालाबों और पोखरों के किनारे पहुंचीं।नगर के मानसनगर स्थित मानसरोवर तालाब, राम मंदिर, मालगोदाम पोखरा, दामोदरदास पोखरा, वेस्टर्न बाजार स्थित विश्वकर्मा मंदिर और रविनगर स्थित काली मंदिर सहित कई स्थानों पर महिलाओं की भीड़ रही। महिलाओं ने पहले कलश स्थापित किया। इसके बाद कुश से राजा जीमूतवाहन की प्रतिमा बनाई और माता दुर्गा का आह्वान कर विधि-विधान से पूजन किया। चकिया क्षेत्र में भी महिलाओं ने निर्जला व्रत रखा।काली मंदिर पोखरे पर भी महिलाओं की भीड़ रही। इसी तरह शिकारगंज पोखरा, गरई नदी, पथरहवा, मूसाखाड़ बांध, मुजफ्फरपुर वियर, चंद्रप्रभा नदी, सिकंदरपुर पोखरा पर भी महिलाओं ने पूजा की। सुरक्षा के लिए एसडीएम विकास मित्तल, सीओ अजीत सिंह चौहान और कोतवाल संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में तालाबों, पोखरों और पूजा स्थलों पर पुलिस तैनात रही।