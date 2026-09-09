Chandauli News: झूला पड़े नीम की डार, सावन आयो रे... पर झूमीं महिलाएं

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कार्यक्रम की शुरुआत तीज गीतों से हुई। महिलाओं ने झूला पड़े नीम की डार, सावन आयो रे... जैसे पारंपरिक गीतों पर नृत्य प्रस्तुत किया। इसके बाद हाउजी, चेयर गेम और पेपर गेम सहित मनोरंजक प्रतियोगिताएं कराई गईं। महिलाओं ने खेलों में उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए खूब आनंद उठाया। कार्यक्रम में स्वादिष्ट व्यंजनों का भी सभी ने लुत्फ लिया।ओवरऑल गेम प्रतियोगिता में उजाला ने प्रथम स्थान हासिल किया। जगदंबा द्वितीय रहीं, जबकि राजकुमारी और गीता संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहीं। इस मौके पर आयोजक राजकुमारी सिंह ने कहा कि ऐसे आयोजनों का उद्देश्य महिलाओं को आपस में जुड़ने और अपनी लोक परंपराओं एवं संस्कृति से जुड़े रहने का अवसर देना है। तीज महोत्सव में पूरे समय हंसी-खुशी और उत्साह का माहौल बना रहा। इस मौके पर लता, शालु, सुभाषिनी, शीला, गीता, नीशा, नीलम, रूबी समेत बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं।