Chandauli News: दो युवकों ने दुकानदार पर चाकू से किया हमला

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क्षेत्र के जमुरखा गांव निवासी मारूफ रजा उर्फ बाबू (40) की कमालपुर बाजार में कपड़े की दुकान है। बृहस्पतिवार की रात वह दुकान बंद कर पैदल अपने घर जा रहे थे। जमुरखा स्थित गीता लाइब्रेरी के पास दो युवकों ने उन्हें रोक लिया। दोनों पक्षों के बीच किसी बात पर कहासुनी के बाद हाथापाई होने लगी। इसी दौरान बिजली कटने से आसपास अंधेरा हो गया। आरोप है कि अंधेरे का फायदा उठाकर युवकों ने दुकानदार पर चाकू से ताबड़तोड़ पांच वार कर दिए।हमले में मारूफ घायल हो गए। इसके बाद आरोपी भाग गए। घटना की सूचना पर कमालपुर चौकी प्रभारी जयकरन सरोज मौके पर पहुंचे। इस संंबंध में धीना थानाध्यक्ष दिलीप श्रीवास्तव ने बताया कि घटना की जांच और आरोपियों की तलाश की जा रही है। हमलावरों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।