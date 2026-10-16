Chandauli News: त्योहारों पर दक्षिण भारत के लिए चलेंगी दो जोड़ी स्पेशल ट्रेनें
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:39 AM IST
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:39 AM IST
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पीडीडीयू नगर। दशहरा, दीपावली और डाला छठ पर ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए दक्षिण भारत के लिए दो जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। मुजफ्फरपुर-हुब्बल्लि (कर्नाटक) और सहरसा-यशवंतपुर के बीच इन ट्रेनों के संचालन से यात्रियों का आवागमन आसान होगा।
पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि गाड़ी संख्या 07315 हुब्बल्लि-मुजफ्फरपुर स्पेशल 24 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार को हुब्बल्लि से शाम 16:45 बजे रवाना होगी। यह बुधवार को सुबह 4:45 बजे पुणे पहुंचेगी। इसके बाद बृहस्पतिवार को सुबह 8:30 बजे पीडीडीयू जंक्शन पहुंचेगी। यहां से बक्सर, आरा और पाटलिपुत्र में रुकते हुए दोपहर 14:30 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेगी।
वापसी में गाड़ी संख्या 07316 मुजफ्फरपुर-हुब्बल्लि स्पेशल 27 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को सुबह 8:40 बजे मुजफ्फरपुर से रवाना होगी और शाम 16:00 बजे पीडीडीयू जंक्शन पहुंचेगी। यहां से रवाना होकर रविवार को सुबह 7:30 बजे हुब्बल्लि पहुंचेगी।
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इसी तरह गाड़ी संख्या 06581 यशवंतपुर (बेंगलुरु)-सहरसा स्पेशल 29 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को सुबह 7:00 बजे यशवंतपुर से रवाना होगी। विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए मंगलवार को सुबह 7:50 बजे पीडीडीयू जंक्शन पहुंचेगी और रात 20:20 बजे सहरसा पहुंचेगी।
वापसी में गाड़ी संख्या 06582 सहरसा-यशवंतपुर स्पेशल दो दिसंबर तक प्रत्येक बुधवार को सुबह 5:55 बजे सहरसा से रवाना होगी। खगड़िया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पाटलिपुत्र और आरा होते हुए यह शाम 15:01 बजे पीडीडीयू जंक्शन पहुंचेगी। यहां से रवाना होकर शुक्रवार को शाम 16:00 बजे यशवंतपुर पहुंचेगी।
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पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि गाड़ी संख्या 07315 हुब्बल्लि-मुजफ्फरपुर स्पेशल 24 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार को हुब्बल्लि से शाम 16:45 बजे रवाना होगी। यह बुधवार को सुबह 4:45 बजे पुणे पहुंचेगी। इसके बाद बृहस्पतिवार को सुबह 8:30 बजे पीडीडीयू जंक्शन पहुंचेगी। यहां से बक्सर, आरा और पाटलिपुत्र में रुकते हुए दोपहर 14:30 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेगी।
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वापसी में गाड़ी संख्या 07316 मुजफ्फरपुर-हुब्बल्लि स्पेशल 27 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को सुबह 8:40 बजे मुजफ्फरपुर से रवाना होगी और शाम 16:00 बजे पीडीडीयू जंक्शन पहुंचेगी। यहां से रवाना होकर रविवार को सुबह 7:30 बजे हुब्बल्लि पहुंचेगी।
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इसी तरह गाड़ी संख्या 06581 यशवंतपुर (बेंगलुरु)-सहरसा स्पेशल 29 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को सुबह 7:00 बजे यशवंतपुर से रवाना होगी। विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए मंगलवार को सुबह 7:50 बजे पीडीडीयू जंक्शन पहुंचेगी और रात 20:20 बजे सहरसा पहुंचेगी।
वापसी में गाड़ी संख्या 06582 सहरसा-यशवंतपुर स्पेशल दो दिसंबर तक प्रत्येक बुधवार को सुबह 5:55 बजे सहरसा से रवाना होगी। खगड़िया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पाटलिपुत्र और आरा होते हुए यह शाम 15:01 बजे पीडीडीयू जंक्शन पहुंचेगी। यहां से रवाना होकर शुक्रवार को शाम 16:00 बजे यशवंतपुर पहुंचेगी।