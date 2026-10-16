अपना लक्ष्य तय करें और निरंतर परिश्रम करें : डॉ. चारू

विज्ञापन



इच्छुक छात्राओं को योजना के लिए पंजीकरण कराने की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी), अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), बैंकिंग, बीएड और शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के बारे में बताया गया। मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग के कोर्स कोऑर्डिनेटर मिथिलेश कुमार और विषय विशेषज्ञों ने छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से जुड़ी जानकारी दी। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को करियर के विकल्पों की जानकारी देना, प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति जागरूक करना और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करना था।

विज्ञापन

पीडीडीयू नगर। मिशन शक्ति के तहत बृहस्पतिवार को मुगलसराय स्थित नगर पालिका इंटर कॉलेज में करियर गाइडेंस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सीओ लाइन डॉ. चारू द्विवेदी ने छात्राओं को लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर परिश्रम करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने महिला सुरक्षा, मिशन शक्ति केंद्र और हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देते हुए छात्राओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के बारे में जानकारी दी।