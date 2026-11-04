Chandauli News: चंदौली की 29 दीपावली बीतीं, फिर भी चार प्रमुख प्रवेश मार्गों से नहीं मिटा अंधेरा

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पड़ाव-पीडीडीयू नगर, ककरैत-तलासपुर, इलिया-बिहार और जमानिया-चंदौली मार्ग पर प्रकाश व्यवस्था की बदहाली विकास के दावों की पोल खोल रही है। कहीं करोड़ों की लागत से बनी चौड़ी सड़क पर खंभे और लाइटें लगने के एक साल बाद भी रोशनी नहीं हुई तो कहीं वर्ष 2015 में लगाई गई हाईमास्ट लाइट एक साल से अधिक समय से खराब है। इलिया में यूपी-बिहार को जोड़ने वाला मार्ग पांच साल से जर्जर है और यहां प्रकाश व्यवस्था भी नदारद है। संवादकेस-1रोज गुजरते हैं 1200 ट्रक समेत 10 हजार से ज्यादा वाहनजिले के सबसे प्रमुख पड़ाव-पीडीडीयू नगर मार्ग पर सिक्सलेन निर्माण के बावजूद रात का अंधेरा दूर नहीं हुआ। करीब आठ किलोमीटर लंबे मार्ग पर एक साल पहले बिजली के खंभे और लाइटें लगा दी गईं थीं, लेकिन अब तक उन्हें चालू नहीं किया जा सका है। वाराणसी से चंदौली आने का यह प्रमुख रास्ता है। इस पर 24 घंटे वाहनों की आवाजाही रहती है। आंकड़ों के अनुसार, इस मार्ग से प्रतिदिन करीब 1200 ट्रक, चार हजार दोपहिया और पांच हजार चार पहिया वाहन गुजरते हैं। यानी रोजाना 10 हजार से ज्यादा वाहनों का दबाव रहता है। पिछले 20 दिनों में यहां 10 से ज्यादा छुट्टा पशुओं की मौत हो चुकी है। वहीं, करीब तीन महीने पहले अंधेरे के कारण एक युवक की भी जान जा चुकी है।केस-2ककरैत और तलासपुर प्रवेश द्वार पर भी नहीं रोशनीयूपी-बिहार और गाजीपुर-चंदौली को जोड़ने वाले ककरैत और तलासपुर प्रवेश मार्गों पर भी प्रकाश की व्यवस्था बदहाल है। ककरैत में वर्ष 2015 में लगाई गई हाईमास्ट लाइट एक साल से खराब है। दुर्गावती-ककरैत का नौ किलोमीटर और जमानिया-ककरैत का आठ किलोमीटर लंबा मार्ग दोनों राज्यों और जिलों के बीच आवागमन का प्रमुख रास्ता है। इन मार्गों से रोज 500 से ज्यादा वाहन गुजरते हैं। रात में रोशनी नहीं होने से वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ती है। वहीं, जमानिया-चंदौली मार्ग पर भी पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था नहीं होने से रात का सफर जोखिम भरा बना हुआ है।केस-3इलिया में पांच साल से सड़क बदहाल, रोशनी भी नहींयूपी-बिहार को जोड़ने वाला इलिया कस्बे से हाटा होते हुए मालदह गांव तक करीब एक किलोमीटर लंबा मार्ग पांच वर्षों से जर्जर है। सड़क पर जगह-जगह गड्ढे होने से दिन में भी वाहन चालकों को संभलकर गुजरना पड़ता है। रात में प्रकाश व्यवस्था नहीं होने से गड्ढों का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। दोपहिया वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को सबसे अधिक परेशानी होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद सड़क की मरम्मत और रोशनी के इंतजाम नहीं किए गए।इनसेटअंधेरे और तेज रफ्तार ने ली पांच की जान, कई घायल- 31 दिसंबर 2025 को अंधेरे और तेज रफ्तार के कारण पड़ाव पर स्कॉर्पियो ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई।- 20 जनवरी 2025 को पीडीडीयू जंक्शन से ड्यूटी कर लौटते समय अंधेरे में ट्रक दिखाई नहीं देने से बाइक सवार दो होमगार्ड की मौत हो गई। मृतकों में वाराणसी के जाल्हूपुर निवासी सुरेश विश्वकर्मा (45) और रामनारायण पांडेय (44) शामिल थे।- 13 जनवरी 2026 को लोहरा गांव निवासी हिमांशु पाल (22) रात में बाइक से पड़ाव से मुगलसराय की ओर जा रहे थे। अंधेरे में उनकी बाइक सांड से टकरा गई, जिससे उनकी मौत हो गई।- 8 अक्टूबर 2026 को पीडीडीयू नगर में जीटी रोड पर अंधेरे में स्कॉर्पियो ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। इससे उसके पैर में गंभीर फ्रैक्चर हो गया।- 9 अक्टूबर 2026 को मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के भोजपुर के पास बाइक सवार ने एक राहगीर को टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया।ग्रामीण बोले-- ककरैत यूपी और बिहार को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है। दुर्गावती-ककरैत और जमानिया-ककरैत मार्ग पर दिन-रात वाहनों की आवाजाही होती है। इसके बावजूद हाईमास्ट लाइट खराब होने से रात में अंधेरा पसरा रहता है। इससे राहगीरों को परेशानी होती है। - सतीश राय, ककरैत- वर्ष 2015 में लगाई गई हाईमास्ट लाइट एक साल से खराब है। प्रकाश की व्यवस्था नहीं होना चिंता का विषय है। जिला प्रशासन को तत्काल संज्ञान लेकर लाइट की मरम्मत करानी चाहिए, ताकि लोगों को रात में आवागमन में परेशानी न हो। - अजय पांडेय, बीडीसी, ककरैत- पड़ाव-पीडीडीयू नगर सिक्सलेन बनने के एक साल बाद भी सड़क किनारे लगी लाइटें नहीं जल रही हैं। रात में अंधेरे के कारण छुट्टा पशु दिखाई नहीं देते। अचानक सामने पशु आ जाने से लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। - रॉयल सिंह, आलमपुर- पड़ाव-पीडीडीयू नगर जिले का सबसे व्यस्त मार्ग है। रात-दिन हजारों वाहन गुजरते हैं, लेकिन शाम होते ही अंधेरा छा जाता है। सड़क चौड़ी हो गई, खंभे और लाइटें भी लग गईं, लेकिन रोशनी नहीं मिली। अंधेरे में राहगीरों को सबसे ज्यादा खतरा रहता है। - मुन्ना यादव, हृदयपुरकोट-पड़ाव-पीडीडीयू नगर मार्ग का जो क्षेत्र नगर पालिका क्षेत्र में आता है, वहां बिजली के कनेक्शन के लिए विद्युत निगम को 50 लाख रुपये दे दिए गए हैं। नगरीय क्षेत्र में एक हफ्ते के अंदर प्रकाश की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। वहीं, जो हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है, वहां कनेक्शन का काम जिला पंचायत से कराया जाना है। इसकी भी प्रक्रिया चल रही है। - राजेश कुमार, एक्सईएन, लोक निर्माण विभाग