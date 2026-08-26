Chandauli News: स्टेट हाईवे पर पेड़ गिरने से लगा जाम
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:04 AM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:04 AM IST
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नौगढ़। तेज बारिश के दौरान मंगलवार को मझगाई-बेलखुरी स्टेट हाईवे पर मझगांवा मोड़ के पास एक विशालकाय पेड़ सड़क पर गिर गया। इससे हाईवे पर आवागमन बाधित हो गया। सड़क पर दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गईं।
मझगाई रेंजर मोहन सिंह ने बताया कि पेड़ गिरने की सूचना मिली थी। वन विभाग की टीम को मौके पर भेजा गया है। पेड़ को काटकर सड़क से हटाया जाएगा। स्थानीय लोगों ने हाईवे के किनारे खड़े सूखे और कमजोर पेड़ों की जांच कराने की मांग की है, ताकि राहगीरों को हादसे से बचाया जा सके। संवाद
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मझगाई रेंजर मोहन सिंह ने बताया कि पेड़ गिरने की सूचना मिली थी। वन विभाग की टीम को मौके पर भेजा गया है। पेड़ को काटकर सड़क से हटाया जाएगा। स्थानीय लोगों ने हाईवे के किनारे खड़े सूखे और कमजोर पेड़ों की जांच कराने की मांग की है, ताकि राहगीरों को हादसे से बचाया जा सके। संवाद
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