Chandauli News: स्नातक-शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए 10 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम

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आईटीआई कॉलेज रेवसा में सोमवार को एडीएम न्यायिक रतन वर्मा ने मतदान की तैयारियों की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्र मोहन गर्ग के निर्देश पर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित कर व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक उपनिरीक्षक, चार मुख्य आरक्षी या आरक्षी, चार महिला आरक्षी और पीएसी का एक सेक्शन तैनात रहेगा। जोनल और सेक्टर पुलिस अधिकारी भी लगातार भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखेंगे। मतदान केंद्र परिसर और उसके 100 मीटर के दायरे में प्रचार, अनधिकृत वाहनों के प्रवेश और भीड़ जुटाने पर रोक रहेगी।प्रशासन ने मतदान कक्ष में मोबाइल फोन और कैमरा ले जाने पर प्रतिबंध लगाया है। मतदाता को पीठासीन अधिकारी की ओर से उपलब्ध कराए गए बैंगनी रंग के स्केच पेन से ही मतपत्र पर मतदान करना होगा। अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराने, मतपत्रों और मतपेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रलोभन या संदिग्ध गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।22 अक्तूबर को रवाना होंगी मतदान पार्टियांमतदान कराने के लिए पार्टियां 22 अक्तूबर को कलेक्ट्रेट परिसर से अपने-अपने केंद्रों के लिए रवाना होंगी। मतदान समाप्त होने के बाद मतपेटियों को कलेक्ट्रेट स्थित स्ट्रॉन्ग रूम में सुरक्षित रखा जाएगा। इसके बाद उन्हें वाराणसी के पहड़िया स्थित मंडी समिति भेजा जाएगा। प्रशासन ने निर्वाचन प्रक्रिया को व्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।