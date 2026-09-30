Chandauli News: ढाई सेमी प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहीं गंगा
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:20 AM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:20 AM IST
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पीडीडीयू नगर। गंगा के जलस्तर में मंगलवार को भी बढ़ोतरी जारी रही। ढाई सेमी प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ते हुए मंगलवार की दोपहर दो बजे तक जलस्तर 68.31 मीटर तक पहुंच गया।
यह चेतावनी बिंदु से मात्र 1.90 मीटर नीचे है। जिस तेजी से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, उससे तटवर्ती इलाके के लोग बाढ़ के खतरे से सशंकित हैं।
जिले में गंगा के किनारे नियामताबाद, चहनिया, धानापुर ब्लाक के 50 से अधिक गांव गंगा के तटवर्ती हैं। जिले में गंगा का चेतावनी बिंदू 70.262 मीटर है।
इस माह की शुरूआत में गंगा चेतावनी बिंदू को पार कर गई थी। तीन सितंबर से जल स्तर नीचे उतरने लगा। इससे तटवर्ती इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली थी। एक लगभग 20 दिन बाद एक बार फिर जल स्तर में बढ़ोत्तरी होने लगी। शनिवार से जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
केंद्रीय जल आयोग के अनुसार सोमवार की शाम छह बजे तक जलस्तर 67.72 मीटर पर दर्ज किया गया था। वहीं, मंगलवार की दोपहर दो बजे तक जलस्तर 68.31 मीटर तक पहुंच गया। यह चेतावनी बिंदु से मात्र 1.90 मीटर नीचे है। गंगा में खतरे का निशान 71.262 मीटर है।
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गंगा का जलस्तर बढ़ने से पड़ाव, बहादुरपुर, मवई कला, मवई खुर्द, कुंडा कला, सहजौर, रौना, कैली, भूपौली, डेरवा, सूरतापुर, नैढ़ी, नादी, निधौरा, बलुआ, मारुफपुर, टांडाकला सहित अन्य गांवों के लोगों में भय का माहौल है।
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यह चेतावनी बिंदु से मात्र 1.90 मीटर नीचे है। जिस तेजी से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, उससे तटवर्ती इलाके के लोग बाढ़ के खतरे से सशंकित हैं।
जिले में गंगा के किनारे नियामताबाद, चहनिया, धानापुर ब्लाक के 50 से अधिक गांव गंगा के तटवर्ती हैं। जिले में गंगा का चेतावनी बिंदू 70.262 मीटर है।
इस माह की शुरूआत में गंगा चेतावनी बिंदू को पार कर गई थी। तीन सितंबर से जल स्तर नीचे उतरने लगा। इससे तटवर्ती इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली थी। एक लगभग 20 दिन बाद एक बार फिर जल स्तर में बढ़ोत्तरी होने लगी। शनिवार से जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
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केंद्रीय जल आयोग के अनुसार सोमवार की शाम छह बजे तक जलस्तर 67.72 मीटर पर दर्ज किया गया था। वहीं, मंगलवार की दोपहर दो बजे तक जलस्तर 68.31 मीटर तक पहुंच गया। यह चेतावनी बिंदु से मात्र 1.90 मीटर नीचे है। गंगा में खतरे का निशान 71.262 मीटर है।
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गंगा का जलस्तर बढ़ने से पड़ाव, बहादुरपुर, मवई कला, मवई खुर्द, कुंडा कला, सहजौर, रौना, कैली, भूपौली, डेरवा, सूरतापुर, नैढ़ी, नादी, निधौरा, बलुआ, मारुफपुर, टांडाकला सहित अन्य गांवों के लोगों में भय का माहौल है।