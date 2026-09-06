Chandauli News: जनपदीय बॉक्सिंग में दस खिलाड़ियों ने जीते स्वर्ण

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प्रतियोगिता में विभिन्न भार वर्गों में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। सूरज कुमार ने 58 किग्रा, रजनीकांत ने 46 किग्रा, अंजनी मिश्रा ने 48 किग्रा, कार्तिक यादव ने 63 किग्रा, रुद्र प्रताप यादव ने 44 किग्रा, प्रियांशी मौर्य ने 44 किग्रा, राजवीर सिंह ने 60 किग्रा, शिवम चौहान ने 66 किग्रा, अभय विश्वकर्मा ने 42 किग्रा और पूजा सोनी ने 46 किग्रा भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। स्वर्ण पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों ने आगामी मंडलीय प्रतियोगिता के लिए स्थान पक्का किया। मंडलीय प्रतियोगिता 10 सितंबर को गाजीपुर में होगी। विज्ञापन

इस अवसर पर तहसील प्रभारी विजयंत प्रसाद, इंदल राय, प्रिया सिंह, कोच रामजनम यादव, छांगूर सिंह, दशरथ सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। प्रतियोगिता का संचालन विद्यालय के क्रीड़ा अध्यक्ष एवं जनपदीय क्रीड़ा सचिव अरुण कुमार ने किया। प्रतियोगिता में विभिन्न भार वर्गों में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। सूरज कुमार ने 58 किग्रा, रजनीकांत ने 46 किग्रा, अंजनी मिश्रा ने 48 किग्रा, कार्तिक यादव ने 63 किग्रा, रुद्र प्रताप यादव ने 44 किग्रा, प्रियांशी मौर्य ने 44 किग्रा, राजवीर सिंह ने 60 किग्रा, शिवम चौहान ने 66 किग्रा, अभय विश्वकर्मा ने 42 किग्रा और पूजा सोनी ने 46 किग्रा भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। स्वर्ण पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों ने आगामी मंडलीय प्रतियोगिता के लिए स्थान पक्का किया। मंडलीय प्रतियोगिता 10 सितंबर को गाजीपुर में होगी।इस अवसर पर तहसील प्रभारी विजयंत प्रसाद, इंदल राय, प्रिया सिंह, कोच रामजनम यादव, छांगूर सिंह, दशरथ सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। प्रतियोगिता का संचालन विद्यालय के क्रीड़ा अध्यक्ष एवं जनपदीय क्रीड़ा सचिव अरुण कुमार ने किया।

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पीडीडीयू नगर। जिला विद्यालय निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार के निर्देश पर नगर पालिका इंटर कॉलेज में जनपदीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। विद्यालय के प्रधानाचार्य राजीव कुमार सिंह ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि बॉक्सिंग ऐसा खेल है, जो खिलाड़ियों में जुनून और आत्मविश्वास पैदा करता है। इससे वे लक्ष्य हासिल करने के लिए निरंतर मेहनत करने के लिए प्रेरित होते हैं।