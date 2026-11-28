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चंदौली: कुछमन रेलवे फाटक पर टला बड़ा हादसा, ट्रैक पर बाइक छोड़कर भागा युवक
चंदौली। पीडीडीयू नगर के कुछमन रेलवे फाटक पर शुक्रवार को बाइक सवार की लापरवाही से बड़ा हादसा होते-होते बचा। बंद फाटक के बीच रेलवे ट्रैक पर पहुंचे युवक ने पटना की ओर से मालगाड़ी आती देख बाइक छोड़ दी और मौके से भाग निकला। ट्रैक पर बाइक खड़ी देखकर मालगाड़ी के चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगाया। इससे ट्रेन रुक गई। इस दौरान करीब आठ मिनट तक मालगाड़ी खड़ी रही।
सकलडीहा कोतवाली क्षेत्र के बथावर गांव निवासी अरुण कुमार शुक्रवार को बाइक से सकलडीहा की ओर जा रहा था। वह कुछमन रेलवे फाटक पर पहुंचा तो गेट बंद हो रहा था। एक तरफ का फाटक बंद हो चुका था, जबकि दूसरी तरफ से वह रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया। इसी दौरान पटना की ओर से मालगाड़ी आती दिखाई दी। ट्रेन को नजदीक आता देख अरुण घबरा गया और बाइक ट्रैक पर छोड़कर भाग निकला।
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