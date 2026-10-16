Chandauli News: अरंगी की रामलीला में राम-जानकी विवाह की प्रस्तुति

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श्रीराम के शिव धनुष तोड़ने की सूचना मिलने पर महाराज दशरथ बरात की तैयारी कराने को कहते हैं। बरात जनकपुर के लिए रवाना होती है। पहुंचने पर महाराज जनक स्वागत करते हैं। विवाह की रस्मों के दौरान ‘राम सरिस बरु दुलहिनि सीता-समधी दसरथु जनकु पुनीता’ के साथ पुष्प वर्षा होती है। मंगला चरण के साथ विवाह की रस्में पूरी होती हैं। इसके बाद श्रीराम-सीता के साथ लक्ष्मण-उर्मिला, भरत-मांडवी और शत्रुघ्न-श्रुतिकीर्ति का विवाह कराया जाता है। विवाह के बाद सखियां श्रीराम की आरती उतारती हैं। इसी के साथ लीला का समापन हो जाता है। इस दौरान लीलाधर सिंह, धनवंतरी पांडेय, अजीत सिंह, सिक्कू सिंह सहित अन्य लीला प्रेमी मौजूद रहे।इनसेटगाजे-बाजे के साथ निकली श्रीराम की बरातकंदवा। श्रीरामलीला समिति की ओर से बुधवार रात गाजे-बाजे और डीजे के साथ राम बरात निकाली गई। भक्ति गीतों पर युवा नाचते-गाते और जय श्रीराम के नारे लगाते हुए आगे बढ़े। बरात का पहला पड़ाव शिव मंदिर रहा। इसके बाद बरात मंदिर होते हुए रामलीला चबूतरे पर पहुंची, जहां राजा जनक ने बरातियों का स्वागत किया। बरात में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।